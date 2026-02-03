Home Marketers 2026 Events & Award Deadlines
Marketers

2026 Events & Award Deadlines

By Meg Sigg

SHARE:

Upcoming Events:

March

May

September

  • AdExchanger’s Programmatic IO
    September 28-29, 2026 | Marriott Marquis, NYC
  • AdExchanger Awards
    September 29, 2026 | Marriott Marquis, NYC

November

Awards Deadlines:

June

  • AdExchanger Awards
    Entry Deadline: June 12, 2026

July

  • AdExchanger Top Women in Media & Ad Tech Awards
    Entry Deadline: July 31, 2026

September

  • IGNITE Awards
    Entry Deadline: September 11, 2026

December

  • Convergent TV Awards
    Entry Deadline: December 4, 2026

Must Read

A TV remote framed by dollar bills and loose change
CTV

Resellers Crackdowns Are A Good Thing, Right? Well, Maybe Not For Indie CTV Publishers

SSPs have mostly either applauded or downplayed the recent crackdown on CTV resellers, but smaller publishers see it as another revenue squeeze.

Measurement

The IAB Formalizes Its Measurement Initiatives Under Its New ‘Project Eidos’

The IAB unveiled its Project Eidos on Monday, a new program uniting its numerous measurement initiatives under one banner.

John Gentry, CEO, OpenX
in remembrance

‘I Am A Lucky And Thankful Man’: Remembering OpenX CEO John ‘JG’ Gentry

To those who knew him, John “JG” Gentry wasn’t just a CEO. He was a colleague who showed up with genuine care and curiosity.

Privacy! Commerce! Connected TV! Read all about it. Subscribe to AdExchanger Newsletters
Publishers

Prebid Takes Over AdCP’s Code For Creating Sell-Side AI Agents

The group that turned header bidding software into an open standard is bringing the same approach to publisher-side AI agents.

Meta logo seen on smartphone and AI letters on the background. Concept for Meta Facebook Artificial Intelligence. Stafford, UK, May 2, 2023
Meta earnings

Meta Bets That Its Ad Machine Can Fund Its AI Dreams

Meta is channeling its booming ad revenue into a $135 billion AI drive to power its “personal superintelligence” future.

Comic: Header Bidding Rapper (Wrapper!)
Publishers

Microsoft To Stop Caching Prebid Video Files, Leaving Publishers With A Major Ad Serving Problem

Most publishers have no idea that a major part of their video ad delivery will stop working on April 30, shortly after Microsoft shuts down the Xandr DSP.

Popular

  1. "Model Context Protocol" handwritten on a post-it note, stuck on a bulletin board
    Marketers

    Amazon Ads Opens A Beta Test For Its New MCP Server

    Amazon Ads’ MCP server is in open beta, allowing advertisers to connect their own tools to its API functionalities through one integration.

  2. Albert Thompson, Managing Director, Digital at Walton Isaacson
    CTV Roundup

    TV Ad Buying Is ‘Massively Siloed’ – Can AI Help Change That?

    Now that the video ecosystem is converging, buying workflows need to match how consumers actually watch content, says Walton Isaacson’s Albert Thompson.

  3. Publishers

    Prebid Takes Over AdCP’s Code For Creating Sell-Side AI Agents

    The group that turned header bidding software into an open standard is bringing the same approach to publisher-side AI agents.

  4. Measurement

    The IAB Formalizes Its Measurement Initiatives Under Its New ‘Project Eidos’

    The IAB unveiled its Project Eidos on Monday, a new program uniting its numerous measurement initiatives under one banner.

  5. Monica Shukla, VP Biddable COE, Mile Marker
    OPINION: Data-Driven Thinking

    What Meta’s Andromeda Update Actually Changes – And What It Doesn’t

    The brands seeing the greatest lift from Andromeda have adjusted not by outsourcing judgment to the algorithm but by refining their creative strategy. Here are three best practices to keep in mind.